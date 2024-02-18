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بلاتي توريه أفضل لاعب في مباراة بيراميدز والاتحاد

محمد عاطف
نشر في: الأحد 18 فبراير 2024 - 9:17 م | آخر تحديث: الأحد 18 فبراير 2024 - 9:17 م

اختارت رابطة الأندية المصرية المحترفة، البوركينابي بلاتي توريه أفضل لاعب في مباراة الاتحاد السكندري وبيراميدز، التي أقيمت مساء اليوم الأحد.

وكان فريق بيراميدز قد حقق فوزًا ثمينًا على نظيره الاتحاد السكندري بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي، في الجولة الـ 13 من الدوري الممتاز.

ورفع بيراميدز رصيده بهذا الفوز إلى 21 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب من 10 مباريات خاضها حتى الآن في البطولة.

ومن المقرر أن يواجه فريق بيراميدز نظيره مازيمبي الكونغولي مساء يوم السبت القادم، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.


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