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مجلس الدولة الصيني يناقش مسودة تقرير عمل الحكومة

بكين - د ب أ
نشر في: الأحد 18 فبراير 2024 - 5:11 م | آخر تحديث: الأحد 18 فبراير 2024 - 5:11 م

ترأس رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانج، اليوم الأحد، اجتماعا عاما لمجلس الدولة، لمناقشة مسودة تقرير عمل الحكومة، وفقا لما ذكرته قناة سي سي تي في الحكومية.

ونقلت وكالة بلومبرج عن لي تشيانج، قوله إنه من الضروري الاستجابة بصورة فعالة للشواغل العامة والاستماع الكامل لآراء جميع الأطراف وإجراء مزيد من المراجعة للتقرير.

وذكرت وكالة بلومبرج أن تشيانج دعا جميع إدارات مجلس الدولة إلى "الدخول في حالة العمل بعد عيد الربيع بهدف تعزيز تنمية عالية الجودة".

وحث رئيس مجلس الدولة الصيني على الاستمرار في تحسين الكفاءة الإدارية وتعزيز التفاعل والتعاون المتبادل.

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