ملك الأردن يناشد المجتمع الدولي تكثيف إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

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استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مساء اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، مؤكدًا ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسئولياته لتكثيف إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وبحسب ما نشره الديوان الملكي الهاشمي عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أكد العاهل الأردني خلال اللقاء أهمية مواصلة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»؛ لتمكينها من القيام بدورها الحيوي.

جلالة الملك عبدالله الثاني يستقبل وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، ويؤكد ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لتكثيف إيصال المساعدات الإنسانية إلى #غزة، وأهمية مواصلة دعم "الأونروا" لتمكينها من القيام بدورها الحيوي#الأردن #السويد pic.twitter.com/6QBk9Fa2hU — RHC (@RHCJO) May 21, 2024

وفي وقت سابق، عقد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني، ووزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، مباحثات موسعة تتناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وبحث الصفدي وبيلستروم في مقر الوزارة في عمّان، الجهود المبذولة للتوصل لوقف لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة.

وتناولت المباحثات الجهود المبذولة لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)؛ التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

كما تناول اللقاء العلاقات الثنائية وعديد قضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك حسبما نشرته وكالة «بترا».