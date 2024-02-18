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اشتية: روسيا دعت جميع الفصائل الفلسطينية للاجتماع في موسكو

رام  الله / ميونخ (د ب أ)
نشر في: الأحد 18 فبراير 2024 - 1:29 م | آخر تحديث: الأحد 18 فبراير 2024 - 1:30 م
أفاد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأحد، بأن روسيا دعت جميع الفصائل الفلسطينية إلى اجتماع في موسكو يوم 26 فبراير الجاري.

ونقلت وكالة (معا) الإخبارية الفلسطينية عن اشتيه قوله، أمام اللجنة الأمنية في ميونخ اليوم: "نحن مستعدون للمناقشة مع حماس، حماس جزء لا يتجزأ من الساحة الفلسطينية، ويجب أن نكون موحدين في الأجندة السياسية ومستعدين لإجراء الانتخابات".

وأضاف أن "الحديث عن حل الدولتين مستمر منذ ثلاثة عقود وعلينا الآن أن ننتقل من الحديث إلى العمل،  ليس لدينا شريك في إسرائيل ونحتاج إلى طرف ثالث للتدخل".

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