استقرت أسعار الذهب فى أسواق الصاغة المحلية، فى بداية تعاملات اليوم الأحد، حيث سجل سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر نحو 3580 جنيها، عند نفس مستويات نهاية تعاملات أمس، وفقا للشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت فى التعاملات المسائية أمس بقيمة 45 جنيها، حيث انخفض سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر ليصل إلى 3580 جنيها، مقارنة بـ3625 جنيها فى منتصف تعاملات أمس.

وبحسب الأسعار الرسمية المعلنة من الشعبة، استقر سعر الجرام عيار 24 ليسجل 4091 جنيها، وثبت سعر الجرام عيار 18 ليسجل نحو 3068 جنيها، كما استقر سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 28640 ألف جنيه.

وفى الأسواق العالمية، استقرت أسعار الذهب فى تسوية تعاملات الجمعة الماضية، فيما تتجه نحو الخسائر الأسبوعية الثانية على التوالي، بعدما سجلت أرقام التضخم في أميركا مستويات تفوق التوقعات عن يناير، مما أثار مخاوف حول سرعة بدء الفدرالي خفض معدل الفائدة.

واستقرت العقود الآجلة للذهب مسجلة مستويات 2015.20 دولار للأوقية.

وعلى الرغم من تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا عند مستويات 3.1% خلال الشهر الماضي، إلا أنه أعلى من توقعات المحللين بأن يسجل 2.9%، إذ شكلت أسعار المساكن التي تمثل نحو ثلث وزن مؤشر أسعار المستهلكين معظم هذه الزيادة.

كما ارتفعت أسعار الواردات الأميركية الشهر الماضي بأكبر وتيرة في حوالي عامين، وتربك بيانات التضخم حسابات الفدرالي الأميركي الذي ينتظر إشارت على أن تباطؤ التضخم أصبح مستداماً حتى يبدأ بالتحرك نحو خفض معدل الفائدة.

من جانبه، صرح رئيس الفدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك، بأنه ليس مستعداً بعد للدعوة إلى خفض الفائدة، وتوقع إجراء خفض مرتين في عام 2024.