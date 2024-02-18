 الجيش الأردني: مقتل 5 مهربين أثناء محاولتهم تهريب مخدرات من سوريا - بوابة الشروق
الأحد 18 فبراير 2024 3:22 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الجيش الأردني: مقتل 5 مهربين أثناء محاولتهم تهريب مخدرات من سوريا

عمان (د ب أ)
نشر في: الأحد 18 فبراير 2024 - 3:13 م | آخر تحديث: الأحد 18 فبراير 2024 - 3:13 م
صرَّح مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بأن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت فجر  اليوم الأحد، ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم عن المصدر قوله إن العملية  أسفرت عن مقتل خمسة من المهربين وإصابة أربعة  آخرين وضبط كميات كبيرة من المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكّد المصدر أن "القوات المسلحة ماضية في استخدام القدرات والإمكانيات كافة المتوفرة للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك