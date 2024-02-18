الجيش الأردني: مقتل 5 مهربين أثناء محاولتهم تهريب مخدرات من سوريا

صرَّح مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بأن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت فجر اليوم الأحد، ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.



ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم عن المصدر قوله إن العملية أسفرت عن مقتل خمسة من المهربين وإصابة أربعة آخرين وضبط كميات كبيرة من المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.



وأكّد المصدر أن "القوات المسلحة ماضية في استخدام القدرات والإمكانيات كافة المتوفرة للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".