ريو دي جانيرو تسجل أعلى درجة حرارة منذ عقد مع استمرار موجة الحر

سجلت ريو دي جانيرو، يوم الاثنين، أعلى درجة حرارة لها منذ أكثر من عقد، حيث وصلت إلى 44 درجة مئوية (111 درجة فهرنهايت)، ما دفع السكان إلى التوجه نحو الشواطئ لمحاولة التخفيف من شدة الحر.

وتعد هذه أعلى درجة حرارة منذ أن أطلقت المدينة الواقعة جنوب شرق البرازيل نظام الإنذار المناخي قبل أكثر من 10 سنوات. وكان ثاني أعلى مستوى مسجل عند 8ر43 درجة مئوية في نوفمبر 2023.

وأصدرت السلطات المحلية تحذيرا بشأن الحرارة الشديدة في الأيام المقبلة، وأقامت محطات تزويد بالمياه، كما عززت استعدادات النظام الصحي للتعامل مع حالات مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.

من جانبه، استبعد رئيس بلدية ريو، إدواردو بايس، يوم الأحد، إلغاء احتفالات الكرنفال المقرر أن تتصاعد خلال الأسابيع المقبلة، لكنه نصح المشاركين باتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وتزايدت المخاوف بشأن تأثير الحرارة خلال الفعاليات العامة في البرازيل منذ وفاة إحدى معجبات المغنية تايلور سويفت أثناء حفلها ضمن جولتها "إيراس تور" في ريو، خلال موجة الحر التي ضربت المدينة في نوفمبر 2023.