وجه السيد القصير، أمين عام حزب الجبهة الوطنية، «الشكر إلى جموع الشعب المصري الذين ساهموا في صنع ملحمة جمع التوكيلات منذ الإعلان عن تأسيس الحزب، في ظل الزخم الكبير وإقبال مجموعة كبيرة من المواطنين على تقديم التوكيلات».

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة «الحياة»: «وصلنا إلى حوالي 550 ألف توكيل، والمطلوب وفقا للقانون هو 5 آلاف توكيل، ولو مددنا الفترة كنا سنصل إلى أرقام خيالية تتجاوز أضعاف هذه الأرقام».

وأشار إلى أن الهيئة التأسيسية للحزب تضم تنوعا كبيرًا في الخبرات والكفاءات والنشاطات من مختلف القطاعات، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تشكيل لجنة لاختيار قيادات الحزب بشفافية وفقا لمعايير محددة، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، رئيس الحزب.

وتابع: «سنحاول أن نثري الحياة السياسية خلال الفترة المقبلة، وسيتم الإعلان عن قيادات الحزب غدا أو بعد غد»، لافتا أن الأمانة الفنية للحزب تضم 13 قطاعا مختلفا.

ونوه أن الحزب سيكون لديه مجلس استشاري يضم كفاءات وخبرات من داخل مصر، سواء كانوا أعضاء في الحزب أو من خارجه؛ من أجل الاستفادة من أفكارهم وخبراتهم.

واختتم قائلا: «خلال الفترة المقبلة، سنعمل جميعا على تقديم منتج مختلف، ونعكف الفترة القادمة بالتعاون مع الجميع على وضع نموذج للانطلاق بقوة في المحافظات، وإعداد رؤية للحزب تنفيذا لما ورد في النظام الأساسي، بحيث نقدمها للمواطن المصري الذي سيلمس منا كل الجدية في سبيل تحقيق الأهداف، ونجعله يساعد في الحياة السياسية بما يزيد من كفاءة اشتراك المواطنين وبصفة خاصة الشباب والمرأة في الحياة السياسية».