دافع النجم لامين يامال، لاعب فريق برشلونة، مساء اليوم الثلاثاء، عن أداء التحكيم الإسباني عقب سلسلة الانتقادات التي واجهها خلال الأيام القليلة الماضية.

قال لامين يامال، في تصريحات صحفية: ««إن العمل كحكم أمر صعب للغاية، لأنه مهما كانت القرارات التي يتخذها التحكيم الإسباني، حيث سيكون هناك شكوى دائمة من البعض».

وأضاف: «لا يمكن لبرشلونة وريال مدريد وأتلتيكو أن يشتكوا من التحكيم الإسباني، فهم يحاولون بذل قصارى جهدهم».

الجدير بالذكر أن واجه التحكيم الإسباني عدة انتقادات خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب تراجع أداء الحكام في العديد من مباريات الليجا الإسبانية.