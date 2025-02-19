 «هناك شكوى دائمة».. لامين يامال يدافع عن التحكيم الإسباني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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«هناك شكوى دائمة».. لامين يامال يدافع عن التحكيم الإسباني

زيـاد الميرغني
نشر في: الثلاثاء 18 فبراير 2025 - 11:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 فبراير 2025 - 11:54 م

دافع النجم لامين يامال، لاعب فريق برشلونة، مساء اليوم الثلاثاء، عن أداء التحكيم الإسباني عقب سلسلة الانتقادات التي واجهها خلال الأيام القليلة الماضية.

قال لامين يامال، في تصريحات صحفية: ««إن العمل كحكم أمر صعب للغاية، لأنه مهما كانت القرارات التي يتخذها التحكيم الإسباني، حيث سيكون هناك شكوى دائمة من البعض».

وأضاف: «لا يمكن لبرشلونة وريال مدريد وأتلتيكو أن يشتكوا من التحكيم الإسباني، فهم يحاولون بذل قصارى جهدهم».

الجدير بالذكر أن واجه التحكيم الإسباني عدة انتقادات خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب تراجع أداء الحكام في العديد من مباريات الليجا الإسبانية.


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