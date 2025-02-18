وزير الخارجية الأمريكي: إنهاء حرب أوكرانيا يتطلب تنازلات من جميع الأطراف

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، أن إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا سيتطلب تنازلات من جميع الأطراف وأن أوروبا ستكون جزءا من المحادثات.

ولدى سؤاله عن العقوبات المفروضة على روسيا، أشار روبيو إلى أن هذه التدابير تم فرضها نتيجة للغزو الروسي وأن الولايات المتحدة ليست وحدها التي فرضتها.

وأضاف روبيو "سيتعين على الاتحاد الأوروبي أن يكون حاضرا على طاولة المفاوضات في مرحلة ما لأنه لديه عقوبات تم فرضها أيضا".

والتقى كبار الدبلوماسيين من روسيا والولايات المتحدة اليوم الثلاثاء في السعودية لمناقشة تحسين العلاقات والتفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا - وهي المحادثات التي تعكس تغييرا كبيرا وسريعا في السياسة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولم يحضر أي من المسؤولين الأوكرانيين الاجتماع، الذي جرى في وقت يواجه فيه البلد المتأثر الحرب، تدريجيا ولكن بثبات، فقدان الأرض أمام القوات الروسية الأكثر عددا في حرب استمرت ما يقرب من ثلاث سنوات.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده لن تقبل بأي نتيجة من محادثات هذا الأسبوع إذا لم تشارك كييف فيها. كما أعرب الحلفاء الأوروبيون عن قلقهم من أنهم قد يتم استبعادهم.

وفي مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس(أ ب) بعد الاجتماع، قال روبيو إن الطرفين اتفقا بشكل عام على السعي لتحقيق ثلاثة أهداف: عودة موظفي السفارات في واشنطن وموسكو، وتشكيل فريق رفيع المستوى لدعم محادثات السلام بشأن أوكرانيا، واستكشاف علاقات وتعاون اقتصادي أقوى.

وقال روبيو: "إذا انتهى هذا الصراع بطريقة مقبولة، فهناك فرص هائلة للتعاون مع الروس في قضايا ذات اهتمام مشترك، وبصراحة ، على المستوى الاقتصادي فإن هناك قضايا ستعود بالنفع على العالم وأيضا على تحسين علاقاتنا على المدى الطويل".

وقدمت تصريحات روبيو مزيدا من الأدلة على التحول الكبير في السياسة الأمريكية تجاه روسيا بعد سنوات من جهود عزل موسكو التي قادها سلف ترامب.