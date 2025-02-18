إيران تتهم الزوجين البريطانيين الموقوفين بالتجسس

أعلنت السلطات القضائية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أنها وجهت رسميا تهمة التجسس إلى زوجين بريطانيين أوقفهما الحرس الثوري في يناير الماضي، ولم يتم الكشف عن قضيتهما إلا الأسبوع الماضي.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ذكرت أن الزوجين كريغ وليندسي فورمان هما في أوائل الخمسينيات من العمر، وكانا في رحلة حول العالم على دراجة نارية عندما أوقفا في محافظة كرمان بجنوب شرق البلاد، على بعد نحو 800 كيلومتر من طهران، بحسب وكالة فرانس برس.

ووفقا لمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر الزوجان إلى إيران من أرمينيا في ديسمبر وكانا في طريقهما إلى باكستان.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية أصغر جهانغير إن الزوجين دخلا إيران بذريعة أنهما "سائحان" قبل أن يوقفهما الحرس الثوري على خلفية "تهم بالتجسس".

وأوضح أنهما جمعا المعلومات من محافظات مختلفة، مشيرا إلى تعاونهما مع مؤسسات مرتبطة بما قالت إنها إجهزة استخبارات بلدان غربية و«معادية» لإيران.

ونقل موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية عن إبراهيم حميدي، المدعي العام في محافظة كرمان، قوله إنه "تم تأكيد" ارتباط الزوجين بأجهزة استخبارات غربية.

وكانت وزارة الخارجية البريطانية أكدت الأسبوع الماضي أنها توفر "المساعدة القنصلية" لزوجين موقوفين في إيران، وأنها على تواصل مع سلطات إيران بشأنهما.

وتأتي قضية الزوجين بعد قرابة عامين على إعلان طهران في يناير 2023 إعدام الإيراني-البريطاني علي رضا أكبري، ما أثار حفيظة حكومات دول غربية عدة بينها بريطانيا التي وصفت الأمر بأنه "وحشي". وكان أكبري مدانا بتهمة التجسس لحساب بريطانيا.

وتحتجز إيران عددا من الرعايا الغربيين أو مزدوجي الجنسية، من بينهم سيسيل كولر وشريكها جاك باريس الموقوفان منذ 2022 بتهمة "التجسس" كذلك، ومواطنهما أوليفييه جروندو الموقوف في إيران منذ 2022 كذلك.