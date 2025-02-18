مجلس الشيوخ الفرنسي يناقش مقترحا لحظر الرموز الدينية في الرياضة

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يبدأ مجلس الشيوخ الفرنسي، اليوم الثلاثاء، مناقشة مقترح مشروع قانون يحظر الرموز الدينية في الرياضة.

وتقدم بهذا المقترح ميشال سافين، ونواب آخرون من كتلة الجمهوريين التي تملك الأغلبية، إلى لجنة الثقافة والتربية والاتصال والرياضة.

وتبدأ الجلسة المخصصة لمشروع القانون اليوم، ويمكن أن تستمر حتى المساء.

ويريد نواب الكتلة، تطبيق حظر على الرموز الدينية في قطاع الرياضة بدعوى الالتزام بعلمانية الدولة، في خطوة مماثلة للحظر الساري في المدارس الفرنسية.

ومن المتوقع أن يثير مثل هذا المقترح الجدل في بلد يضم أكبر جالية مسلمة في أوروبا.

وتفرض بعض الاتحادات حظرا بالفعل على ارتداء الرموز الدينية مثل اتحادي كرة السلة وكرة الطائرة وكرة القدم في حين لا تفرض اتحادات أخرى مثل الرقبي والتنس والجودو وألعاب القوى هذا الحظر.

ونقلت صحيفة "لوباريزيان" عن ميشال سافين: "يجد الحكام أنفسهم أمام وضعيات يتعين عليهم إدارتها أو أنهم يجدون صعوبة في التعامل معها، مثل وجود أشخاص ورياضيين ولاعبات يحملون رموزا دينية وبشكل خاص الحجاب".

وأضاف سافين، أن المبادرة تشمل كل الأديان.

ويقترح مشروع القانون، حظرا على تحويل المرافق الرياضية إلى بيت صلاة أو ارتداء لباس سباحة ديني في المسابح العمومية.

وستنظر اللجنة بمجلس الشيوخ، في نص مشروع القانون المقترح، وما إذا كان يتعين عليها إدخال تعديلات حتى يونيو المقبل؟.