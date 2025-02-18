أنتوني تايلور حكما لمباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي

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أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن حكم مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول، في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025.

يستعد فريق ليفربول برفقة النجم الدولي محمد صلاح لمواجهة نظيره مانشستر سيتي على ملعب «الاتحاد» في لقاء من العيار الثقيل في إطار مواجهات الجولة الـ 26 من «البريميرليج».

وقرر الاتحاد الإنجليزي تعيين الحكم أنتوني تايلور لإدارة مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في الجولة السادسة والعشرين، من الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

جدير بالذكر أن يحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 60 نقطة، فيما يأتي مانشستر سيتي في المركز الرابع برصيد 44 نقطة.