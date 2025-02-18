توقيع اتفاقية لإنشاء مستشفى ميداني في غزة بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن توقيع اتفاقية لإنشاء مستشفى ميداني في قطاع غزة، بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في العاصمة التركية أنقرة، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الوزير عصام القدومي، ورئيس شركة "أوبتيما تكنيك" تامر أولجان، وسفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، ومدير الدائرة الطبية في اتحاد الكرة، الدكتور بدر عقل، وممثلين عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

ويأتي المستشفى الممول من الاتحاد الآسيوي، بهدف دعم القطاع الصحي في غزة، وتعزيز قدرة شعبنا على مواجهة التحديات المتفاقمة، لا سيما في ظل التدمير الكبير الذي طال المنشآت الصحية والمستشفيات جراء حرب الإبادة الإسرائيلية.

وأعرب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الفريق جبريل الرجوب، عن شكره للاتحاد الآسيوي ورئيسه الشيخ سلمان بن إبراهيم على هذه اللفتة الإنسانية النبيلة، التي تؤكد عمق العلاقات بين الاتحادين.

بدوره، شكر القدومي الاتحادَ الآسيوي على تمويله إنشاء هذا المستشفى في قطاع غزة، وأكد أنه سيحدث فارقا كبيرا في تحسين الخدمات الطبية المقدمة للأهالي، خاصة في ظل الأزمات المتكررة التي يمرون بها، وأيضا لتعزيز صمودهم في وجه الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي.