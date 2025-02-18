 المنيا.. جهود أمنية مكثفة لكشف ملابسات انتحار شاب بترعة الإبراهيمية - بوابة الشروق
الثلاثاء 18 فبراير 2025 10:19 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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المنيا.. جهود أمنية مكثفة لكشف ملابسات انتحار شاب بترعة الإبراهيمية

ماهر عبد الصبور
نشر في: الثلاثاء 18 فبراير 2025 - 9:49 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 18 فبراير 2025 - 9:49 ص

في يوم زفاف شقيقه، أقدم شاب على الانتحار بإلقاء نفسه من أعلى كوبري في مجرى ترعة الإبراهيمية بدائرة مركز أبو قرقاص في محافظة المنيا.

وتبذل الأجهزة الأمنية جهودًا مكثفة لكشف ملابسات الحادث، حيث تلقت بلاغًا يفيد بقيام شاب بإلقاء نفسه من أعلى كوبري الإبراهيمية.

على الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الحادث، وتم انتشال الجثة، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

ولا يزال الدافع وراء هذا الحادث مجهولًا، وتواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لكشف الأسباب التي أدت إلى انتحار الشاب.

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