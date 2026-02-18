الهند وإسبانيا تتفقان على تعزيز الشراكة الاقتصادية والتكنولوجية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اتفقت إسبانيا والهند على تعزيز الشراكة الاقتصادية والتكنولوجية، في ظل تصاعد المنافسة العالمية بشأن الذكاء الاصطناعي، وذلك في أعقاب لقاء ثنائي بين رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ونظيره الهندي ناريندرا مودي اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مودي كتب في منشور عبر منصة " اكس" " لقد ناقشنا سبل تعزيز الشراكة بين الهند وإسبانيا، خاصة في مجالات مثل الدفاع والأمن والتكنولوجيا".

ويشار إلى أن سانشيز يقوم بثاني زيارة له للهند خلال أقل من 16 شهرا.

ومن المقرر أن يحضر سانشيز قمة الذكاء الاصطناعي غدا الخميس بجانب قادة مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.