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بولسونارو يصل إلى الولايات المتحدة للقاء ترامب

واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 18 مارس 2019 - 5:40 ص | آخر تحديث : الإثنين 18 مارس 2019 - 5:40 ص

وصل الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، إلى واشنطن في وقت متأخر من مساء الأحد، حيث من المقرر أن يجتمع بنظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وكتب بولسونارو بالبرتغالية في تغريدة عقب هبوط طائرته، أن هذه هي "المرة الأولى منذ فترة طويلة" التي يزور فيها رئيس برازيلي "ليس معاديًا لأمريكا" العاصمة الأمريكية.

ووصل بولسونارو إلى واشنطن على متن طائرة انطلقت من قاعدة جوية في برازيليا، حسبما ذكرت بوابة (جي 1) الإخبارية.

ويرافق بولسونارو في رحلته، عدد من الشخصيات من بينها وزير العدل سيرجيو مورو ووزير الاقتصاد باولو جويديس.

ومن المقرر أن يعقد لقاء ترامب وبولسونارو يوم غد الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يبحث الزعيمان خلال الاجتماع الأزمة السياسية في فنزويلا، بالإضافة إلى أمور أخرى.

ويؤيد الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف، الذي تولى منصبه في أول يناير، مواقف في السياسة الخارجية شبيهة بمواقف ترامب، بما في ذلك انتقاد النظام اليساري في فنزويلا.


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