بوتين ردا على بايدن: القاتل هو من يصف الآخر بذلك

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن "القاتل هو من يصف الآخر بذلك"، ردًا على نعت نظيره الأمريكي جو بايدن له بـ"القاتل"، فيما رأى الكرملين أن بايدن "لا يريد تحسين" العلاقات بين البلدين.

وقال بوتين في تصريحات متلفزة: "دائما نرى مواصفاتنا في شخص آخر ونعتقد أنه مثلنا"، مضيفا أن موسكو لن تقطع علاقاتها بواشنطن بل ستعمل مع الولايات المتحدة بناء على ما يصب في "مصلحة" بلاده. وتابع بوتين متهكما أنه "يتمنى للرئيس الأمريكي الصحة"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن "تصريحات الرئيس الأمريكي سيئة جداً. من الواضح أنه لا يريد تحسين العلاقات مع بلدنا"، مضيفاً "من هذا المبدأ سننطلق من الآن فصاعداً".

وكانت موسكو قد أعلنت أمس الأول استدعاء سفيرها من واشنطن الذي سيغادر السبت لاجراء مشاورات "حول سبل تصحيح العلاقات الروسية-الأمريكية".

وقالت السفارة الروسية لدى واشنطن إن "التصريحات المتهورة لمسؤولين أمريكيين يمكن أن تؤدي إلى انهيار العلاقات التي تشهد خلافا كبيرا أساسا".

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها لا تعتزم استدعاء ممثلها من موسكو.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن رد إيجابا خلال صحفي سأله ما اذا كان بوتين "قاتلا"، قائلا : نعم أعتقد ذلك، كما تعهد في

المقابلة نفسها بأن يدفع بوتين "الثمن قريبا" على التدخل في الانتخابات الأمريكية عامي 2016 و 2020. ونفت موسكو على الدوام هذه الاتهامات.

ورفضت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، التوضيح فيما إذا كانت تصريحات بايدن "تعبيرا مجازيا"، مضيفة أن الرئيس الأمريكي كان قد أعلن سابقا أنه "لن يكبح نفسه" في التعبير عن موقفه سواء أثناء الاتصالات المباشرة مع القيادة الروسية أو في التقييمات العامة.