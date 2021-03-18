بعد وفاة رئيس تنزانيا، جون ماجوفولي، تتجه الأنظار الآن إلى نائبة الرئيس سامية حسن صلوحي، التي تشغل هذا المنصب منذ عام 2015، إذ أصبحت صلوحى أول رئيسة إفريقية مسلمة ومحجبة، بحسب ما ينص الدستور التنزاني.



وفي السطور التالية كل ما تريد معرفته عن أول رئيسة لدولة إفريقية مسلمة:



- ولدت في 27 يناير 1960 بمنطقة زنجبار التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، وتبلغ نسبة المسلمين فيها حوالي 99%.



- كانت وزيرة دولة في مكتب نائب الرئيس.



- مثلت تنزانيا في معظم الاجتماعات الدولية.



- مثلت تنزانيا في جميع اجتماعات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي، ومجموعة شرق إفريقيا التي تعقد خارج تنزانيا.



- عملت في السياسة منذ عام 2000، وتم انتخابها لأول مرة كعضو في مجلس النواب في زنجبار عن مقعد خاص في عام 2000.



- عينت وزيرة من قبل الرئيس الزنجباري آنذاك أماني عبيد كرومي.



تم انتخابها لعضوية الجمعية الوطنية بعد فوز ساحق في عام 2010.



- انضمت إلى مجلس الوزراء عام 2014.



- في نفس العام، تم انتخابها رئيسة للهيئة المكلفة بصياغة الدستور الجديد للبلاد.



- متزوجة من حافظ أمير، وهو مسؤول متقاعد في قطاع الزراعة، ولديها ثلاثة أبناء بنات، أشهرهن ابنتها موانو حافظ أمير، فهي الوحيدة في العائلة التي اتبعت خطى والدتها سياسيا.



ووفقا لدستور تنزانيا، فإن نائب الرئيس يتولى إدارة البلاد، في حالة شغور منصب الرئيس بسبب الوفاة أو الصحة البدنية أو العقلية للرئيس.



وقالت صلوحي، أمس الأربعاء، في كلمة إلى الشعب : "أعزائي التنزانيين، يحزني أن أبلغكم أن اليوم الموافق 17 مارس 2021 وحوالي السادسة مساء، فقدنا زعيمنا الشجاع، الرئيس جون ماجوفولي، فى مستشفى مزينا حيث كان يخضع للعلاج"، بحسب " روسيا اليوم".



تجدر الإشارة إلى أن السلطات التنزانية قالت إن سبب وفاة رئيس البلاد، جون ماجوفولي، هو معاناته من مشاكل في القلب، نافية بذلك التقارير التي تحدثت أن سبب وفاته هي إصابته بفيروس كورونا.