فوز مافريكس وبيستونز بدوري السلة الأمريكي

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فاز فريق دالاس مافريكس على لوس أنجليس كليبرز 105 /89 مساء الأربعاء في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وتألق لوكا دونسيتش بشكل لافت وسجل 42 نقطة وتسع تمريرات حاسمة لمافريكس.

وأحرز بول جورج 28 نقطة لكليبرز من بينها رميتين ثلاثيتين في أخر دقيقة.

وسجل كاوي ليونارد 20 نقطة وأضاف ماركوس موريس 11 نقطة لكليبرز.

كما تغلب ديترويت بيستونز على تورنتو رابترز 116 /112.

وشهدت المباراة حضور 750 من مشجعي بيستونز بعد غياب طويل بسبب جائحة كورونا.

وسجل صديق بي 28 نقطة و12 متابعة لبيستونز وأحرز نورمان باول 42 نقطة لرابترز.

وفي مباريات أخرى فاز بروكلن نتس على إنديانا بيسرز 124 /115 وميلواكي بكس على فيلادلفيا 109 /105 وساكرامينتو كينجز على واشنطن ويزاردز 121 /119.

كما فاز كليفلاند كافالييرز على بوسطن سيلتكس 117 /110 وسان انطونيو سبيرز على شيكاغو بولز 106 /99 وجولدن ستيت واريورز على هيوستون روكتس 108 /94.

وتغلب دنفر نجتس على تشارلوت هورنتس 129 /104 وممفيس جريزليس على ميامي هيت 109 /105.