أرقام الأهلي القياسية في إفريقيا بعد ثلاثية المريخ

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حقق الأهلي فوزا مهما أمام المريخ السوداني اليوم الجمعة، بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي اقيم على ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدوري أبطال إفريقيا.

واقترب الأهلي من التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال بعدما حجز فريق صن داونز البطاقة الأولى باحتلاله صدارة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط.

ويعد الهدف الثاني للأهلي الذي سجله محمد شريف هو الهدف رقم 600 في تاريخ الفريق الأحمر في البطولات الإفريقية ليكون الأكثر تسجيلا للأهداف والأكثر تتويجا بالبطولات القارية، بالإضافة إلى أنه الهدف الـ 200 في شباك الأندية السودانية.

بالإضافة إلى أن بيرسي تاو وأحمد حمدي عبد القادر سجلا أول أهدافهما القارية رفقة الأحمر.

ويتبقى للهلال السوداني مباراة مهمة أمام صن داونز غدا في الثالثة عصرا، ولو تعرض الفريق السوداني لخسارة ستقرب الأهلي أكثر من الصعود إلى الدور الربع النهائي.