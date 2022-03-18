نيابة حلوان تحقق في واقعة مصرع شاب أثناء التنقيب عن الآثار مع أخواله

تباشر نيابة حلوان التحقيقات في مصرع شاب صعقا بالكهرباء أثناء التنقيب عن الآثار، في منزل بمنطقة عزبة الوالدة.

وقامت النيابة باستجواب 3 من أشقاء والدة المتوفي، المتهمين أنهم شاركوه في أعمال التنقيب حيث قاموا بحمله فور وفاته وإبلاغ المباحث أن الوفاة طبيعية.

ترجع الواقعة إلى تلقي المقدم إبراهيم سليم، رئيس مباحث حلوان بلاغاً من أحد الأشخاص، مفاده وفاة شقيقه ويدعي "محمد عيد"، 25 سنة، جزار مقيم بدائرة القسم، أثناء عمله مع 3 من أشقاء والدته.

وبالإنتقال والفحص تبين أن الضحية توفي أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة عزبة الوالدة، بصحبة 3 من أشقاء والدته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط كل من المتهمين وهم "أحمد شعبان"، 53 سنة، موظف، "خالد شعبان"، 48 سنة، موظف، "محمد شعبان"، 25 سنة، عامل.

وبمواجهتهم اعترفوا بالتنقيب عن الآثار داخل منزل ملك والدهم بصحبة نجل شقيقتهم، وتوفى صعقا بالكهرباء، وعثر رجال المباحث علي أدوات تستخدم في التنقيب عن الآثار وحفر عميق داخل المنزل المشار إليه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.