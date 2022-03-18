جاسلي يتصدر التجربة الحرة الأولى لسباق فورمولا وان البحريني

سجل الفرنسي بيير جاسلي، سائق فريق ألفا تاوري، أسرع زمن في التجربة الحرة الأولى لسباق الجائزة الكبرى البحريني، أول سباقات سيارات فومرولا-1 للموسم الجديد، اليوم الجمعة، فيما جاء الهولندي ماكس فيرستابن، حامل اللقب، والبريطاني لويس هاميلتون في المركزين الخامس والسابع.

وسجل جاسلي أسرع زمن للفة في مضمار البحرين الدولي البلاغ طوله 5412 كيلومترا، حيث سجل دقيقة و193ر34 ثانية.

وواصل فريق فيراري تقديم عروضه القوية التي بدأها في اختبارات ما قبل الموسم، حيث حل تشارلز لوكلير، من موناكو، في المركز الثاني بفارق 364ر0 ثانية فيما احتل الإسباني كارلوس ساينز في المركز الثالث.

وجاء البريطاني جورج راسل، سائق فريق مرسيدس الجديد، في المركز الرابع فيما جاء فيرستابن، سائق ريد بول، في المركز الخامس.

وظهرت الأعلام الحمراء لعدة دقائق لإزالة الحطام من المضمار بعدما فقد الفرنسي إستيبان أوكون، سائق ألبين، الهيكل الخارجي المحيط بجانب سيارته.

وتقام التجربة الحرة الثانية في وقت لاحق من اليوم، فيما تقام التجربة الرسمية غدا السبت على أن يقام السباق بعد غد الأحد.