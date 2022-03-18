رئيس الرعاية الصحية: التأمين الصحي الشامل سيحدث نقلة نوعية في الخدمات الصحية

رئيس الرعاية الصحية: متابعة حثيثة من مجلس الوزراء لتسريع وتيرة مد مظلة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات



قام الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اليوم، بزيارة ميدانية للمنشآت الصحية المقرر نقل تبعيتها إلى الهيئة بمحافظة جنوب سيناء خلال الشهر المقبل، في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.



وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه من المقرر نقل تبعية عدد من المنشآت الصحية بجنوب سيناء من الجهات المختلفة التابعة لها إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، لتحل الهيئة بكل ما لها وما عليها محل تلك الجهات، وفقًا لقرار مجلس الوزراء بنقل تبعية عدد من المنشآت الصحية والعاملين بها إلى الهيئة لتشغيل المنظومة بالمحافظة.



وأضافت، أنه شملت الجولة التفقدية للدكتور أحمد السبكي، تفقد جاهزية المنشآت الصحية، واستكمال كافة المستلزمات والتجهيزات الطبية وغير الطبية الخاصة بها، وتفقد المتطلبات الخاصة بأعمال الميكنة والتحول الرقمي للخدمات، وكذلك تفقد القوى البشرية، تمهيدًا لتشغيل المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وتوفير الخدمات الطبية المتميزة لأهالي جنوب سيناء.



وتابعت: " أنه تم تكوين فرق عمل مشتركة بين الهيئة العامة للرعاية الصحية ومديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء لتيسير وتسهيل عملية نقل الأصول من الجهات المختلفة التابعة لها إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، وفقًا لأحكام قانون التأمين الصحي الشامل الجديد رقم (2) لسنة 2018".



وأعرب الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، عن سعادته بتحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة بخُطى ثابتة وجادة، وامتداد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات الجديدة، مشيرًا إلى أن التأمين الصحي الشامل سيحدث نقلة نوعية وتكاملية في الخدمات الصحية للمواطن السيناوي، ولافتًا إلى المتابعة الحثيثة من مجلس الوزراء لتسريع وتيرة مد مظلة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات.



وتابع: "أن جنوب سيناء "أرض الفيروز" ستكون أحد أهم مقاصد السياحة العلاجية لاستقطاب الوافدين من الخارج للعلاج بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، تحت مظلة علامتها التجارية (نرعاك في مصر)، جنبًا إلى جنب خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن الوضع العالمي حاليًا يعد نقطة قوة لصالح مصر في استقطاب السائحين بغرض العلاج، لا سيما بعد تماسك النظام الصحي المصري في ظل أزمة فيروس كورونا مما يسهم في استقطاب السائحين من كل بلدان العالم بغرض العلاج بسلامة وأمان".



وصرح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن ثمار نجاح التنمية والتطوير في قطاع الرعاية الصحية بجنوب سيناء نتيجة تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بها، سيوفر خدمات الرعاية الصحية المتكاملة والمتميزة لأبنائها، مشيرًا إلى وجود تنسيق كامل مع أجهزة المحافظة لتسريع عملية التحول المؤسسي لنظام التأمين الشامل، متابعًا: ندعم برنامج هيئة الرعاية الصحية للسياحة العلاجية (نرعاك في مصر)، ومحافظة جنوب سيناء بإمكانياتها مؤهلة لتكون المقصد الأول في المنطقة للسياحة العلاجية.



ورافق رئيس هيئة الرعاية الصحية، خلال زيارته الميدانية للمنشآت الصحية بجنوب سيناء، اليوم، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إضافة إلى عدد من المسئولين بهيئة الرعاية الصحية.