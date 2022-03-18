ألمانيا تسجل مجددا رقما قياسيا في إصابات كورونا خلال يوم واحد

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الجمعة ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها خلال 24 ساعة مجددا إلى مستوى قياسي.

وبحسب بيانات المعهد اليوم، سجلت مكاتب الصحة في ألمانيا 297 ألفا و845 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة.

وكانت ألمانيا سجلت أمس أيضا رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية بلغ 294 ألفا و931 حالة.

يذكر أنه كان تم تجاوز عدد 250 ألف حالة في اليوم للمرة الأولى في ألمانيا في 10 آذار/مارس.

وأضاف المعهد اليوم أن معدل الإصابة الأسبوعي بالفيروس، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، ارتفع أيضا إلى مستوى قياسي، وبلغ على مستوى ألمانيا إلى 3ر1706، وكان يبلغ أمس 4ر1651. وكان هذا المعدل يبلغ قبل أسبوع 1439، وقبل شهر واحد 7ر1371.

وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 226 حالة، مقابل 249 حالة قبل أسبوع.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا 18 مليونا و287 ألفا و986 حالة إصابة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها.

وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 14 مليونا و323 ألفا و500 شخص، فيما بلغ إجمالي عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته، 126 ألفا و646 شخصا.