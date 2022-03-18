تأهل روما الإيطالي وسلافيا براغ التشيكي وفينورد الهولندي وباوك اليوناني لدور الثمانية بدوري المؤتمر الأوروبي

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تأهل روما الإيطالي إلى دور الثمانية من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، وذلك عقب تعادله مساء الخميس معضيفه فيتيس الهولندي 1 / 1، في إياب دور الستة عشر من المسابقة.

واستفاد روما من فوزه ذهابا 1 / صفر، ليتأهل بعد فوزه 2 / 1 في مجموع المباراتين.

وتقدم فيتيس عن طريق ماكسيمليان فيتك في الدقيقة 63 ، فيما أدرك تامي أبراهام التعادل لروما في الدقيقة الثالثة منالوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وتأهل فينورد الهولندي للدور ذاته، عقب فوزه على بارتيزان بلجراد الصربي 3 /1.

وكان فينورد قد فاز ذهابا بنتيجة 5 / 2، ليتأهل بفوزه 8 / 3 في مجموع المباراتين.

وتقدم فينورد عن طريق سيريل ديسيرس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أنيضيف ريس نيلسون الهدف الثاني في الدقيقة 59.

وفي الدقيقة 62 سجل ريكاردو جوميز الهدف الأول لبارتيزان، فيما أضاف بريان لينسين الهدف الثالث لفينورد فيالدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

وفي مباراة مثيرة، تأهل سلافيا براغ التشيكي إلى دور الثمانية، رغم خسارته 3 /4 أمام مضيفه لاسك لينز النمساوي.

وتأهل سلافيا لدور الثمانية مستفيدا من فوزه ذهابا4 /1، ليتفوق 7/5 في مجموع المباراتين.

وتقدم بيتر أولاينكا لسلافيا في الدقيقة 25، قبل أن يدرك فيليب فايزينجر التعادل لفريق لاسك في الدقيقة 37، غير انالفريق التشيكي سجل الهدف الثاني والثالث عبر كل من ألكسندر باه وييرا سور في الدقيقتين 38 و63.

وفي الدقيقة 77 سجل فايزينجر الهدف الثاني له ولفريق لاسك لينز ، قبل أن يسجل أندرياس جروبر الهدف الثالثللفريق النمساوي، ثم أضاف أليكساندر شميدت الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

من جانبه تأهل باوك اليوناني لدور الثمانية، بعد فوزه على مضيفه جينت البلجيكي 2 /1.

وتأهل باوك بعد فوزه ذهابا 1 /صفر، ليتفوق 3 /1 بمجموع المباراتين.

وتقدم خوزي أنخيل كريسبو بالهدف الأول لباوك في الدقيقة 21، قبل أن يدرك لورينت ديبواتري التعادل للفريقالبلجيكي في الدقيقة 40.

وفي الدقيقة 80 سجل دوجلاس هدف الفوز لباوك.