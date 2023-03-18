منافسة بين كبار المطربين على تترات مسلسلات رمضان 2023

ــ الكينج والحلو أبرز العائدين بعد سنوات الغياب.. والشيخ ياسين فى تجربة خاصة مع «ستهم»

أصالة وسعد وعيد هلال أبرز أسماء السباق.. ومكى ودنيا يفضلان الاعتماد على نفسيهما

أيام قليلة ويبدأ الموسم الدرامى الرمضانى 2023، والذى يشهد منافسة بين عدد كبير من المطربين على تترات المسلسلات، وهناك بعض الفنانين قرروا الاعتماد على أنفسهم فى تترات أعمالهم، بينما يشهد الموسم وجود مطربين كبار أبرزهم «الكينج» محمد منير، ومحمد الحلو وأصالة وحنان ماضى.

يشارك محمد منير فى سباق دراما رمضان 2023، وذلك عبر غناء تتر مسلسل «عملة نادرة»، والمقرر عرضه خلال الموسم الرمضانى، أغنية التتر من كلمات الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودى، وألحان محمد رحيم، وينهى بها الكينج غياب استمر 7 سنوات عن غناء تتر المسلسلات، وكان آخر ما قدمه هو تتر مسلسل «المغنى» عام 2016.

يشارك فى بطولة «عملة نادرة» نيللى كريم، وأحمد عيد، وجمال سليمان، وجومانا مراد، وفريدة سيف النصر، وندى موسى، ومحمد لطفى، ومريم الخشت، ومحمد فهيم، ورمزى العدل وهشام عاشور، والمسلسل تأليف الدكتور مدحت العدل، وإخراج محمد العدل.

المسلسل تدور الأحداث فيها حول «نادرة» والتى تبدأ رحلتها ومعاناتها فى البحث عن الميراث بعد وفاة زوجها.

كذلك يقدم منير أغنية مسلسل «سره الباتع» للمخرج خالد يوسف، وهى من ألحان وليد سعد، وكلمات مصطفى ابراهيم.

ومن الكبار ايضا الثنائى محمد الحلو وحنان ماضى، واللذان يقدمان تتر مسلسل «ضرب نار»، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع خالد عز، ويعود بها الحلو لغناء التترات بعد غياب سنوات.

تدور أحداث «ضرب نار» حول قصة حب وكفاح امرأة مصرية تلتقى برجل قادم من الصعيد ويحاول أن يثبت نفسه، ولكن هناك من يرفض تلك القصة ويحاربهما.

المسلسل بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضى، وماجد المصرى وسهير المرشدى، وهدى الأتربى، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وتامر نبيل، وأحمد عبدالله محمود، والمسلسل تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج مصطفى فكرى.

وتشارك الفنانة أصالة نصرى، فى تقديم تتر مسلسل «تلت التلاتة»، المقرر عرضه فى رمضان، ويتكون المسلسل من 15 حلقة فقط.

ويشارك فى بطولة المسلسل غادة عبدالرازق، وأحمد مجدى، ومى سليم، ومصطفى درويش، وليلى أحمد زاهر، ومحمد القس، وصلاح عبدالله، والمسلسل إخراج حسن صالح.

تدور أحداث «تلت التلاتة» فى إطار من التشويق والإثارة، وتجسد غادة خلال أحداث المسلسل 3 شخصيات لأول مرة فى الدراما التليفزيونية، والعمل ينتمى لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالإثارة والغموض.

ويقدم المطرب أحمد سعد تتر مسلسل «جعفر العمدة»، وكان سعد قد حقق نجاحا كبيرا بعدما طرح أغنيته الدعائية للمسلسل «أنا قادر» وتخطت المليون مشاهدة.

كما انتهى المطرب أحمد سعد من وضع صوته على رباعيات يضمها المسلسل، وتعبر عن مشاعر درامية تتعلق بالألم والخيانة والصداقة والأخوة، خاصة وأن المسلسل يتناول عدة خطوط درامية فى تيمة شعبية.

والمسلسل تأليف وإخراج محمد سامى يشارك فى بطولته كل من محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقى، وإيمان العاصى، ومى كساب، ومنة فضالى، وعصام السقا، ومجدى بدر، وأحمد فهيم، ومنذر رياحنة، ودعاء حكم، وأحمد داش، وبيومى فؤاد، وفريدة سيف النصر.

وتدور أحداث المسلسل حول جعفر العمدة المتزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات، ويقابل خلال مشواره «عايدة» وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت.

ويقدم المطرب أمير عيد لأول مرة تتر مسلسل «تغيير جو» فى الموسم الرمضانى، وهو من تأليف منى الشيمى وإخراج مريم أبوعوف، ويشارك فى بطولته كل من الفنانة منه شلبى، وإياد نصار.

تدور أحداث المسلسل حول شخصية «شريفة» مهندسة الديكور التى تعيش أزمات اجتماعية بسبب الظروف الصحية لوالدتها، وتتغير عاداتها تماما عندما تتعرف على أستاذ التاريخ الذى يُغير مسار حياتها.

ويقدم الفنان مدحت صالح تتر مسلسل «حضرة العمدة»، التى تلعب بطولته الفنانة روبى، مع وإدوارد، ومحمود حافظ، وبسمة والمسلسل تأليف الكاتب إبراهيم عيسى إخراج عادل أديب.

يناقش مسلسل «حضرة العمدة» قضية المرأة فى المجتمع من خلال تولى سيدة شابة منصب عمدة قريتها لتواجه كل تحديات الواقع.

وإلى جانب تترات مسلسل «الكبير أوى» قدم الفنان أحمد مكى فى الجزء السابع أغنية دعائية للاعلان عن النسخة السابعة من المسلسل، وتخطت الاغنية التى تحمل اسم «ولعانة» 9 ملايين مشاهدة خلال أسبوعين.

وخلال أحداث الجزء الجديد تستمر مغامرات الكبير أوى وجونى وحزلقوم، ويدخل الكبير فى خلافات ومشاكل دائمة مع زوجته مربوحة بعد مرور عام على زواجهما، ومن خلالها تخرج العديد من المواقف الكوميدية.

يشارك فى بطولة مسلسل «الكبير أوى 7» مع أحمد مكى، كل من محمد سلام، ورحمة أحمد، وبيومى فؤاد، ومصطفى غريب، وهشام إسماعيل، وسماء ابراهيم، وحاتم صلاح، وكمال أبو رية، وليلى عز العرب، وعبدالرحمن ظاظا وحسين أبو حجاج وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندى.

تقدم الفنانة دنيا سمير غانم تتر مسلسلها الجديد «جت سليمة»، وتعود دنيا بهذا العمل بعد غياب عن الساحة الدرامية الرمضانية لمدة 3 سنوات، حيث كان آخر أعمالها الدرامية «بدل الحدوتة 3» الذى تم عرضه فى رمضان 2019.

تدور أحداث مسلسل «جت سليمة» فى إطار كوميدى، ويشارك فى بطولته مع دنيا سمير غانم كل من محمد سلام، وسامى مغاورى، وشيرين، ومحمد ثروت، والمسلسل من تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى.

ويواصل الفنان حمادة هلال تقديم تتر الموسم الثالث من مسلسله «المداح أسطورة العشق»، والذى يراهن عليه حمادة هلال فى المنافسة على قمة الموسم الرمضانى، وذلك بعد إشادات الجمهور بالجزئين الأول والثانى.

ويستكمل الجزء الثالث من المسلسل الأحلام الغريبة التى تراود صابر المداح، حيث يتبين له أن كل ما يراه فى أحلامه يتحقق على أرض الواقع، الأمر الذى يجعله على أعتاب حرب جديدة سيخوضها.

ويشارك فى بطولة المسلسل مع حمادة هلال كل من خالد زكى، ومحمد رياض، ورانيا فريد شوقى، وعبدالعزيز مخيون، ودنيا عبدالعزيز، وخالد سرحان، وحنان سليمان، وتامر شلتوت، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.

واستعان فريق عمل مسلسل «ستهم» بالمنشد ياسين التهامى لتقديم التتر، وذلك فى تجربة جديدة، يقدم من خلالها شيخ المنشدين بعض الأناشيد خلال أحداث المسلسل، والتى تدور فى إطار اجتماعى إنسانى، مستوحى من قصص حقيقية، حيث يستلهم المسلسل أحداثه من سيرة 4 سيدات مُكافحات حصلن على إشادات مجتمعية ضخمة، وهن الأسطى أم فارس والتى تعمل كهربائية تأسيس وتشطبيات، وقصة سيدة أخرى من محافظة الدقهلية تعمل فى مصانع الطوب، وكذلك سيرة المعلمة عفاف التى ارتدت الجلباب الصعيدى، واشتهرت بأكبر أسواق الخضار والفاكهة، فضلا عن بهية من محافظة بنى سويف، والتى حظيت قصتها بإشادات واسعة، كونها اضطرت للعمل فى المهن الشاقة.

المسلسل كتبه السيناريست ناصر عبدالرحمن، ويخرجه رءوف عبدالعزيز، ويشارك فى بطولته الفنانة روجينا، والفنان إياد نصار.