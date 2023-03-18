علق الإعلامي عمرو أديب، على زيارة وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو، للقاهرة ولقائه مع وزير الخارجية سامح شكري، قائلًا إن كل شيء يتغير في السياسة.

وأعرب خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، عن سعادته بالموقف المصري، معقبًا: «رغم الترحيب وما إلى آخره، ثقيل وهادئ، هنشوف قريب وندرس، وأرى أنه جيد لأن الأمور فيها أمور».

ولفت إلى أنه يتعجب من مشهد لقاء الوزيرين اليوم، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن هذا الشهد تكرر كثيرًا، على مدار الفترة الماضية، من أجل إحداث حلحلة في العديد من الملفات بالمنطقة.

وذكر أن اللقاء يدعو للتفكر، مضيفًا: «أنا شخصيًا تعلمت درسًا برضه في السياسة، مفيش عداوة مستدامة أو مصالح وحب مستدام، كل شيء قابل للتغيير، لكن أنا كبني آدم باخد وقت عشان أبلع، أنا كمواطن عشان أبلع اللي بيجرا ده، محتاج آخد وقت عشان أستوعب».

واختتم: «في النهاية هل أنا أكره إن بلدي تكون بعيدة عن التوتر؟ العلاقات المصرية التركية التجارية قوية جدًا، مين يكره السلام ومحدش يتدخل في شئوني وعلاقتنا تكون جيدة؟».

وبدأ الوزير التركي، زيارة رسمية للقاهرة، تلبية لدعوة من سامح شكري وزير الخارجية، الذي كان قد زار تركيا قبل أسابيع في أعقاب تعرض البلاد لزلزال مدمر كانت آثاره كارثية.

وعقد الوزيران جلسة مباحثات ثنائية، وبعدها ترأسا جلسة مباحثات بين الوفدين المصري والتركي، وتم تناول مختلف أوجه العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.