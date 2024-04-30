الهلال يهزم اتحاد جدة ويتأهل لنهائي كأس ولي العهد

تأهل نادي الهلال السعودي إلى نهائي كأس ولي العهد السعودي، بعد الفوز على اتحاد جدة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

تقدم الهلال في الدقيقة 25 عن طريق ميشيل دالجادو، ثم تعادل اتحاد جدة عن طريق مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمدلله في الدقيقة 67، قبل أن يسجل سعود عبد الحميد هدف الفوز للهلال في الدقيقة 81.

وشهدت المباراة إلغاء هدف للاتحاد في الدقيقة 8 من عمر المباراة بدعوى وجود تسلل على عبد الرزاق حمدلله، كما تلقى سيرجي ملينكوفيتش سافيتش بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 42 بسبب اللعب العنيف.

وينتظر الهلال في النهائي الفائز من مباراة النصر والخليج، في نصف النهائي الثاني، والتي تقام مساء غدٍ، الأربعاء، على ملعب الأول بارك.

وبهذا الانتصار واصل الهلال هيمنته على مباريات الكلاسيكو أمام اتحاد جدة في الموسم الحالي، حيث حقق الانتصار في المباريات السبع التي جمعت الفريقين هذا الموسم في جميع المسابقات بواقع مباراتين في الدوري، ومثليهما في دوري الأبطال، ومباراة في البطولة العربية للأندية، ومواجهة السوبر السعودي، وكأس الملك.