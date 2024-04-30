التعادل يحسم مواجهة بايرن وريال مدريد بدوري الأبطال ويؤجل الحسم لموقعة الإياب

حسم التعادل الإيجابي 2-2 مواجهة ريال مدريد الإسباني أمام مستضيفه بايرن ميونخ الألماني في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب آليانز أرينا، معقل الفريق البافاري، ضمن منافسات الذهاب من الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم ريال مدريد عن طريق فينيسيوس جونيور في الدقيقة 24 بعدما استغل تمريرة سحرية من توني كروس بين الخطوط وحولها بلمسة واحدة لشباك الحارس مانويل نوير.

وفي الشوط الثاني تعادل بايرن ميونخ عن طريق ليروي ساني، بمجهود فردي مميز في الدقيقة 53، بعدما استلم كرة في جهة اليمن راوغ ودخل منطقة الجزاء ثم أطلق تسديدة صاروخية على يسار الحارس أندري لونين، الذي فشل في التصدي لها، ثم سجل هاري كين الهدف الثاني للبايرن في الدقيقة 57 من ركلة جزاء تحصل عليها جمال موسيالا بخطأ من لوكاس فاسكيز.

بدأ بايرن ميونخ المباراة بشكل قوي وضغط على ريال مدريد، المتمركز في الدفاع ولكن دون أن ينجح في التسجيل، فيما حافظ ريال مدريد على هدوءه ودخل المباراة بشكل متصاعد حتى الدقيقة 24 التي شهدت تقدم الفريق الملكي، ثم تحول السيطرة بشكل متبادل بين الفريقين.

وعلى عكس الشوط الأول بدأ الريال الشوط الثاني أكثر حركية وسيطرة على الكرة، ولكن باغته ليروي ساني بهدف التعادل بمجهود فردي مميز، ثم استغل بايرن ميونخ زخم الهدف وضغط على دفاعات الريال التي وقعت في المحظور وارتكب لوكاس فاسكيز مخالفة داخل منطقة الجزاء وحصل الفريق البافاري على ركلة جزاء نفذها هاري كين بنجاح.

حاول ريال مدريد العودة في النتيجة، فيما حاول بايرن ميونخ تعزيز تقدمه بالهدف الثالث، ولكن مهارة البرازيلين أعادت الحياة لريال مدريد بعدما حصل مرر فينيسيوس الكرة إلى رودريجو داخل منطقة الجزاء، وراوغ كيم مين جاي، الذي ارتكب خطأ حصل منه رودريجو على ركلة جزاء سجلها فينيسيوس جونيور في الدقيقة 84، ليمنح التعادل للفريق الملكي.

ومر الوقت المتبقي من المباراة دون تغيير في النتيجة، ليتأجل حسم المتأهل للمباراة النهائية من النسخة الحالية لبطولة دوري أبطال أوروبا، إلى المباراة العودة بين الفريقين في إسبانيا.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، معقل الفريق الملكي، فيما يجمع نصف النهائي الثاني بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني، حيث تقام مباراة الذهاب غدًا، الأربعاء، في معقل الجراد الأصفر، قبل أن تقام مباراة العودة في ملعب حديقة الأمراء بباريس يوم الثلاثاء المقبل.