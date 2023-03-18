البرهان: القوات المسلحة شريك أصيل لشعبنا وستظل تدافع عنه وتضع إمكانياتها تحت إمرته

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أن القوات المسلحة شريك أصيل للشعب السوداني، وستظل تدافع عنه وتضع إمكانياتها تحت إمرته في كل مكان من خلال تشكيلاتها ووحداتها المنتشرة بكل أنحاء البلاد.

جاء خلال حضور البرهان عقد 600 حالة زواج جماعي بمنطقة منحنى النيل مروي، الدبة، وبحضور والي الولاية الشمالية وأعضاء حكومته وقائد الفرقة الثالثة مشاة والسفير السعودي وأعضاء اللجنة العليا للزواج الجماعي بالولاية.

وأفاد إعلام مجلس السيادة الانتقالي بأن البرهان قال إن القيادة تشعر بمعاناة أهالي المنطقة، وقررت العمل الفوري على حلها بما يتيسر من إمكانيات الجيش، بدءا من الإلتفات إلى مطلوبات الشباب من تيسير الزواج وحمايتهم من المخدرات ومكافحة التهريب والعادات الضارة وغيرها من الظواهر السالبة التي تدمر مستقبلهم، وحتى المساهمة بتنمية هذه المناطق ومد يد العون إلى مواطنيها.

وشدد البرهان على أن مشكلات التنمية والمعاناة التي يعيشها مواطنو المنطقة ظاهرة يتلمسها كل من تطأها قدميه، وتتلخص في الحاجة إلى الكهرباء ومشاكل التعدين والطريق بجانب قضايا المتضررين من قيام سد مروي بمنحنى النيل ، إضافه إلى مشكلات التعليم والصحة ، مما يتطلب الجلوس مع حكومتي الولايتين(نهر النيل والشمالية) والأعيان وعامة المواطنين للنظر في إيجاد آليات فعالة وسريعة للتعامل معها وحلها بشكل عاجل وفوري، معربا عن أسفه من أن بعض المناطق مازالت تعاني من عدم توفر الأمصال المضادة للدغات العقارب، ومنوها إلى أنها ذات المشاكل التي لمسها في القولد والطوينة ومناطق المناصير التي زارها اليوم وأعلن منها عن دفع عبارات لكل المناطق التي تحتاج إليها، والعمل فورا على اكمال خدمات الاتصالات والكهرباء بجانب تأهيل القوات المسلحة لمستشفى البحيرة وتوفير كافة معداته.

وفي السياق، أشار البرهان إلى أن قيادة البلاد تعمل على تأسيس حكم مدني مما يحتاج إلى المساندة والدعم من القوات المسلحة والشعب على السواء، والعمل على تقويمه ومنع انحرافه عن الطريق القويم ومنع قيام أي حكم متسلط مستقبلا.

فيما أكد البرهان أن القوات المسلحة ستكون إلى جانبهم على الدوام ،لأنها منهم وهي العمود الفقري للدولة ومواطنيها.