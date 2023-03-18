 الكشف على 772 حيوانا و5895 طائرا خلال 3 قوافل بيطرية مجانية بقرى سمنود وطنطا - بوابة الشروق
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الكشف على 772 حيوانا و5895 طائرا خلال 3 قوافل بيطرية مجانية بقرى سمنود وطنطا

علاء شبل
نشر في: السبت 18 مارس 2023 - 1:51 م | آخر تحديث: السبت 18 مارس 2023 - 1:51 م

 

نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، 3 قوافل بيطرية مجانية بقرى بهبيت الحجارة مركز سمنود، وقريتي صناديد وميت السودان بمركز طنطا، وذلك في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجا، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وأشار الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بالغربية إلى أن فعاليات تلك القوافل، تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة، والكشف وتقديم العلاج لـ 772 حيوانا، و5895 طائرا، وصرف التحصينات والأدوية.

وأضاف أنور، أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية، وتشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل في الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين.

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