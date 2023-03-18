الأهلي للصرافة تنتهي من تفعيل زيادة رأسمالها المدفوع إلى 400 مليون جنيه وتدرس زيادة جديدة

قامت شركة الأهلى للصرافة المملوكة للبنك الأهلى المصرى بتفعيل زيادة رأسمالها المدفوع ليصل إلى ٤٠٠ مليون جنيه بزيادة ١٠٠ مليون جنيه، تبعا لتصريحات عبدالمجيد محيى الدين رئيس مجلس إدارة الشركة.

أضاف لـ«مال وأعمال ــ الشروق» ان الشركة انتهت من تفعيل ضخ ١٠٠ مليون جنيه فى رأسمالها المدفوع ليصل إلى ٤٠٠ مليون جنيه تم استخدام جزء منها، وتجرى حاليا دارسة ضخ زيادة جديدة لمقابلة خطة التوسعات فى شبكة فروعها المنتشرة بجميع انحاء الجمهورية.

تابع: افتتحت الشركة مؤخرا أربعة فروع جديدة فى مناطق متفرقة بوسط البلد والدقى والمهندسين والمعادى بالقاهرة، وتقترب من افتتاح فرعين بالغردقة والتجمع الثانى، ليصل اجمالى الفروع حوالى ٨٠ فرعا.

وقال محيى الدين ان الشركة تخطط للوصول بشبكة فروعها ما بين ٨٥ إلى ٩٠ فرعا بنهاية العام الحالى وفى هذا الإطار تدرس ضخ زيادة جديدة فى رأسمالها تتماشى مع خطة التوسع فى عدد الفروع.

وعن حصيلة التنازلات عن العملة لدى فروع الشركة قال محيى الدين إن الحصة بلغت ما يعادل 1٫7 مليار جنيه خلال شهرى يناير وفبراير من العام الجارى.

وتأسست «الأهلى للصرافة» مطلع عام 2017 برأسمال مرخص 200 مليون جنيه، والمدفوع 50 مليون جنيه وهى مملوكة بالكامل للبنك الأهلى المصرى ــ أكبر بنك حكومى بالسوق.