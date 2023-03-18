الإصابة تحرم نونيز من المشاركة مع منتخب أوروجواي

لن يتمكن داروين نونيز مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، من المشاركة مع منتخب أوروجواي في مباراتيه الوديتين المقبلتين؛ بسبب الإصابة.

وكان نونيز - 23 عاما - قد استدعي في وقت سابق ضمن قائمة منتخب أوروجواي لمباراتيه الوديتين المقررتين أمام اليابان وكوريا الجنوبية يومي 24 و28 مارس، على الترتيب.

لكن اتحاد كرة القدم في أوروجواي ونادي ليفربول أعلنا مساء الجمعة أن نونيز لن يشارك ضمن صفوف المنتخب في المباراتين.

وذكرت تقارير في أوروجواي أن نونيز، لاعب بنفيكا البرتغالي السابق، يتعافى من إصابة في الكاحل تعرض لها خلال المباراة التي انتهت بهزيمة ليفربول أمام ريال مدريد الإسباني صفر / 1 مساء الأربعاء في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وسجل نونيز 14 هدفا وصنع أربعة أهداف أخرى خلال 33 مباراة في موسمه الأول مع ليفربول، ولا يتفوق عليه في ذلك سوى النجم المصري محمد صلاح.

وشهدت قلائمة منتخب أوروجواي استدعاء جوناثان رودريجيز مهاجم كلوب أمريكا ليحل مكان نونيز.