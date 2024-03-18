قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إنه لن يتراجع عن تصريحاته بشأن الإسراء والمعراج بل خرج لتثبيتها والدفاع عنها، مشيرًا إلى أنه نقل ما جاء في كتب التاريخ ومراجع وتفاسير القرآن حول الواقعة.



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «أسرار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الاثنين: «قرأت للناس من قلب التفاسير، الإسراء مختلف عليه فيما يخص هل كان بالروح أو الجسد، هذا كلام يختلف فيه الصحابة أنفسهم، الأمر كررته وأكدته نقلًا عن كتب التاريخ».



وعن قول البعض إنه تراجع عن تصريحاته بشأن الإسراء والمعراج، عقب: «هم الذين تراجعوا عن الفهم، ومصرون على الفهم الخاطئ باعتبار إني قلت عكس هذا الكلام، الكلام مسجل على الفيديوهات ممكن تتفرج وتشوف، إنما تقتطع 20 ثانية وتتداول إن ده اللي اتقال، دي مشكلتك مش مشكلتي».



وبسؤاله حول تراجعه عن فكرة ما، أوضح أنه كان رئيس نادي الفكر الناصري بجامعة القاهرة، وكان نائب رئيس اتحاد نوادي الفكر الناصري في جامعات مصر، وتراجع عن الناصرية تمامًا وأصبح ضدها كلها.



وشدد على أهمية التفريق بين الناصرية وجمال عبدالناصر، معقبًا: «في المحصلة الرئيس الراحل زعامة تاريخية عظيمة ولها إيجابياتها الهائلة والكبيرة ولها خطاياها الهائلة، أنا كنت زعامة شابة ناصرية والآن أنا رجل ليبرالي».



ومازح بالقول: «الناصرية ينطبق عليها (لو لم تكن ناصريًا في شبابك إذا أنت كنت بلا قلب ولو كنت ناصريا في سن الأربعين يؤسفني أن أقول إنك بلا عقل)، مع احترام لكل أحبائي وكل أصدقائي وأغلبهم من الناصريين وعقولهم نابهة وعظيمة، أقوله من منطلق البلاغة السياسية وليس توصيفًا لتلك العقول الرائدة والممتازة والعظيمة التي أفخر بها وأباهي بصداقتها».





