أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، أن صادرات السعودية من النفط الخام انخفضت في يناير الماضي إلى 297ر6 مليون برميل يوميا مقابل 308ر6 مليون برميل يوميا في ديسمبر، وذلك للشهر الثاني على التوالي.

وتقدم السعودية وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات الصادرات الشهرية إلى مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) التي تقوم بدورها بنشرتها على موقعها الإلكتروني.

وكشفت بيانات "مبادرة جودي" ارتفاع صادرات السعودية من المنتجات النفطية بمقدار 106ر0 مليون برميل إلى 243ر1 مليون برميل يناير الماضي، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية، اليوم الاثنين.

وانخفضت صادرات الخام من أكبر مصدر للنفط في العالم 2ر0 % إلى 297ر6 مليون برميل يوميا، انخفاضا من 308ر6 مليون برميل يوميا في ديسمبر.

وارتفع إنتاج البلاد من الخام إلى 956ر8 مليون برميل يوميا من 944ر8 مليون برميل يوميا في ديسمبر.

وتقدم السعودية وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أرقام الصادرات الشهرية إلى مبادرة جودي، التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

وأظهرت البيانات أيضًا أن إنتاج المصافي السعودية من النفط الخام ارتفع 010ر0 مليون برميل يوميًا إلى 425ر2 مليون برميل يوميًا، كما زاد حرق الخام المباشر بمقدار 5آلاف برميل يوميًا إلى 308 ألف برميل يوميًا في يناير.

واتفقت "أوبك" وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة "أوبك+"، هذا الشهر على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية بواقع 2ر2 مليون برميل يوميا في مسعى لتعزيز الأسعار.

وفي الوقت نفسه، رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها بشأن نمو الطلب على النفط في عام 2024 للمرة الرابعة منذ نوفمبر، على الرغم من أنها لا تزال أقل تفاؤلاً بكثير من "أوبك".