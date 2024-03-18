 إيران تعلن مقتل أحد جنود حرس حدودها بنيران مجهولين - بوابة الشروق
الإثنين 18 مارس 2024 12:36 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

إيران تعلن مقتل أحد جنود حرس حدودها بنيران مجهولين

وكالات
نشر في: الإثنين 18 مارس 2024 - 12:23 م | آخر تحديث: الإثنين 18 مارس 2024 - 12:23 م

قُتل أحد أفراد قوات حرس الحدود الإيرانية على الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد.

جاء ذلك حسبما أعلن مركز المعلومات، التابع لقوات حرس الحدود الإيرانية، في محافظة سيستان وبلوشستان.

ونقلت وكالة «إرنا» عن المركز قوله - في بيان - إن أحد عناصر فوج حرس الحدود التابع لمدينة زابل بمحافظة سيستان وبلوشستان، وهو الجندي محمد جواد بياناتي، قتل خلال أدائه واجب الحراسة عن الحدود الجنوب شرقية للبلاد في منطقة هيرمند، حيث تعرض لإطلاق نار من قبل مجهولين على الحدود.

وأضاف البيان أنَّ الجندي القتيل، من أهالي مدينة جيرفت بمحافظة كرمان جنوب شرقي إيران، وتعتبر مدينة زابل، التي شهدت الواقعة، واحدة من 5 مدن رئيسية في محافظة سيستان وبلوشستان، وتقع على بعد 205 كيلومترات من مدينة زاهدان مركز المحافظة.

وكان حرس الحدود الإيراني، قد أعلن في 9 مارس الجاري، عن الاشتباك مع ما سماها «مجموعة إرهابية» كانت تخطط لدخول البلاد للقيام بأعمال تخريبية، وضُبط بحوزتها عبوات ناسفة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك