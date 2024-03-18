 نشوب حريق هائل داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.. والحماية المدنية تسيطر على النيران - بوابة الشروق
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نشوب حريق هائل داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.. والحماية المدنية تسيطر على النيران

أرشيف
أرشيف
محمود عبد السلام
نشر في: الإثنين 18 مارس 2024 - 2:32 م | آخر تحديث: الإثنين 18 مارس 2024 - 2:32 م

اندلع حريق هائل، منذ قليل، في منطقة الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي المخصص لتصوير الأعمال الدرامية، ومسلسلات رمضان، وذلك خلال تصوير مسلسل "ألف ليلة وليلة".

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ10 سيارات إطفاء لمحل الحريق، و3 سيارات إطفاء تحسبا لحالات الطوارئ.

تم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها، وسيطرت القوات على الحريق، دون وقوع أى إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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