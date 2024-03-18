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اندلع حريق هائل، منذ قليل، في منطقة الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي المخصص لتصوير الأعمال الدرامية، ومسلسلات رمضان، وذلك خلال تصوير مسلسل "ألف ليلة وليلة".

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ10 سيارات إطفاء لمحل الحريق، و3 سيارات إطفاء تحسبا لحالات الطوارئ.

تم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها، وسيطرت القوات على الحريق، دون وقوع أى إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.