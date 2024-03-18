 مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية يعلن إطلاق الدورة العاشرة لمسابقة الشباب للفنون - بوابة الشروق
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مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية يعلن إطلاق الدورة العاشرة لمسابقة الشباب للفنون

مركز الحرية للإبداع
مركز الحرية للإبداع

نشر في: الإثنين 18 مارس 2024 - 4:25 م | آخر تحديث: الإثنين 18 مارس 2024 - 4:25 م

أعلن مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية عن بدء فاعليات الدورة العاشرة لمسابقة الشباب للفنون البصرية لعام ٢٠٢٤م، والتي تفتح الباب امام مساركة الفنانين الشباب من سن ١٥ إلي ٣٥ عام، للتسابق في مجالات التصوير الرسم والنحت والطباعة والتصوير الفوتوغرافي والتصوير الرقمي وجميع الإتجاهات الفنية الحديثة.
تأتي مسابقة الشباب للفنون البصرية ضمن الفعاليات التي تنظمها وزارة الثقافة لدعم الانشطة الإبداعية للشباب، من خلال قطاع صندوق التنمية الثقافية.
ويستقبل المركز طلبات المشاركة في الدورة العاشرة للمسابقة عبر موقعه على شبكة الإنترنت، حيث نشر استمارة المشاركة pdf، والتي يقوم المتقدم للمسابقة بتحميلها على الموقع الرسمي للمركز عبر الرابط التالي
https://www.ebdaaalex.gov.eg/.../%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8...

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