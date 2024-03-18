 مسئول إسرائيلي: سنعرض في محادثات قطر هدنة 6 أسابيع في غزة مقابل تحرير 40 أسيرا - بوابة الشروق
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مسئول إسرائيلي: سنعرض في محادثات قطر هدنة 6 أسابيع في غزة مقابل تحرير 40 أسيرا

وكالات
نشر في: الإثنين 18 مارس 2024 - 11:36 ص | آخر تحديث: الإثنين 18 مارس 2024 - 11:36 ص
قال مسئول إسرائيلي، إن تل أبيب سترسل وفدا رفيع المستوى برئاسة رئيس جهاز المخابرات (الموساد) إلى قطر اليوم الاثنين لإجراء محادثات عن طريق الوسطاء مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، أن إسرائيل ستعرض هدنة مدتها ستة أسابيع في غزة على أن تطلق حماس بموجبها سراح 40 أسيرًا.

وقدر المسئول أن هذه المرحلة من المفاوضات قد تستغرق أسبوعين على الأقل.

وزعم أن هناك صعوبات قد يواجهها مفاوضو حماس في التواصل مع الحركة داخل القطاع المحاصر بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على الحرب.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الوفد الإسرائيلي في طريقه إلى الدوحة، بعد أن وافق اجتماع مجلس الوزراء، الليلة الماضية، على مواصلة المفاوضات.

وسبق أن اجتمع مجلس الوزراء الحربي لإجراء مناقشة بشأن رد "حماس" على الخطوط العريضة لاتفاق إطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، ثم انعقد مجلس الوزراء السياسي الأمني ​​الموسع.

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