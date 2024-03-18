الجيش الإسرائيلي: مقتل 20 مسلحا واعتقال 200 آخرين خلال مداهمة مجمع الشفاء بغزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل حوالي 20 مسلحا خلال مداهمة مجمع الشفا الطبي في غزة، كما قُتل 20 آخرون في المنطقة المحيطة بالجمع.

صرح بذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانييل هاجاري، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين، بحسب موقع "أي نيوز 24" الإسرائيلي.

وأضاف أنه تم اعتقال أكثر من 200 مشتبه بهم حتى الآن خلال المداهمة.

وصرح هاجاري، في وقت سابق في بيان مقتضب إن العملية جاءت في أعقاب "معلومات استخباراتية محددة طالبت باتخاذ إجراء فوري".

وأضاف هاجاري: "نعلم أن كبار أعضاء حماس أعادوا تجميع صفوفهم داخل مستشفى الشفاء ويستخدمونه لقيادة هجمات ضد إسرائيل".

وفي وقت لاحق، قال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب .أ)، إن الجيش أعلن عبر مكبرات الصوت أنه تم "تصفية" فايق المبحوح وهو مدير عام العمليات في الشرطة الفلسطينية التابعة لحماس والمسؤول عن تأمين شاحنات المساعدات في قطاع غزة.

وشنت إسرائيل الحرب على غزة بعد أن قادت حماس هجمات غير مسبوقة على إسرائيل في 7 أكتوبر، أسفرت عن مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين.