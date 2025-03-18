أيرلندا تطالب إسرائيل بوقف هجماتها على غزة والسماح بإدخال المساعدات

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دعا نائب رئيس الوزراء الإيرلندي ووزير الخارجية والدفاع سيمون هاريس، إسرائيل إلى وقف هجماتها على القطاع، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية.

وأوضح هاريس في بيان، الثلاثاء، أن المعلومات الواردة من القطاع بشأن ما خلفته الغارات الإسرائيلية، مثيرة للقلق الشديد، وذلك بعدما استأنفت إسرائيل الإبادة الجماعية بقطاع غزة.

وأضاف أن "على جميع الأطراف احترام اتفاقية وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وتابع: "أيرلندا تدعو إلى وقف جميع الهجمات والإفراج عن الأسرى المتبقين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع".

وأكد أن بلاده ترغب في رؤية وقف دائم لإطلاق النار كجزء من الطريق المؤدي إلى سلام دائم في المنطقة.

وفجر الثلاثاء، كثفت إسرائيل بشكل مفاجئ وعنيف من إبادتها الجماعية بحق الفلسطينيين، بشن غارات جوية واسعة طالت معظم مناطق قطاع غزة واستهدف المدنيين وقت السحور، وخلفت مئات الشهداء والجرحى والمفقودين خلال ساعات.

وأفادت وزارة الصحة بغزة بوصول "404 شهداء وأكثر من 562 إصابة، بينهم حالات خطيرة جدا" إلى المستشفيات، "نتيجة الاستهدافات والمجازر المتعددة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات فجر اليوم على قطاع غزة".