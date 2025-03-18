وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة يحضران مران المنتخب

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حرص أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على زيارة معسكر المنتخب الوطني استعدادًا لمواجهتي تصفيات كأس العالم 2026.

المنتخب الوطني خاض مساء الإثنين مرانه الثاني، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في معسكر مارس الجاري، استعدادًا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحضر مران المنتخب كلًا من أشرف صبحي وهاني أبو ريدة بالإضافة إلى محمد يحيى لطفى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد وحمادة الشربيني وطارق أبو العينين ومحمد أبو حسين وإيناس مظهر أعضاء مجلس الإدارة ومصطفى عزام المدير التنفيذي.

وشهد مران المنتخب انتظام لاعبو النادي الأهلي في المعسكر، مع البداية الرسمية للأجندة الدولية.

وانطلق معسكر الفراعنة أمس، الأحد، استعدادا لمباراتي إثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026، ولكن لم ينضم لاعبوا الأهلي قبل الموعد الرسمي للأجندة الدولية، على خلفية الخلافات بين النادي واتحاد الكرة.

وتضم قائمة المنتخب سداسي الأهلي محمد الشناوي، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، محمد هاني، مروان عطية وأحمد نبيل كوكا.

ويلتقي المنتخب الوطني مع مستضيفه إثيوبيا يوم 21 مارس في المغرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات، ثم يستضيف سيراليون يوم 25 على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة.

ويتصدر المنتخب ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات برصيد 10 نقاط، ويأتي منتخب غينيا بيساو في المركز الثاني بـ6 نقاط.