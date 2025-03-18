تحدثت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عن تفاصيل طرح الحكومة لـ 400 ألف وحدة سكنية جديدة بعد عيد الفطر المبارك، قائلة إن الدولة تدعم الوحدات بنسبة تصل من 50 إلى 60% من سعرها.

وأضافت خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، أن دعم الوحدات يشمل الدعم النقدي، ودعم فائدة التمويل العقاري، ودعم تكلفة المرافق، ودعم سعر الأرض، فضلا عن تحمل الدولة تغيرات التكلفة الناتجة عن التعويم.

ونوهت أن الوحدات السكنية الجديدة التي سيتم طرحها بعد العيد ضمن برنامج صندوق الإسكان الاجتماعي ستكون بنظام التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، لافتة أن الصندوق بصدد أخذ موافقة مجلس الوزراء على سعر الفائدة بعد اعتمادها.

وتوقعت أن تتراوح بين 8% إلى 11%، مؤكدة أن الشروط ستراعي الفئات محدودة الدخل، بحيث يكون القسط الشهري بحد أقصى 40% من الدخل.

أوضحت أن الوحدات الـ 400 ألف تتضمن جزءا جاهزا للتسليم وآخر تحت الإنشاء على أن يجري تسليم الوحدات المتبقية خلال عامين، لافتة أن الوحدات الخاصة بالصندوق ستطرح في 11 مدينة جديدة و10 محافظات.

وأكدت أن الوحدات تباع بسعر التكلفة - وأحيانا أقل من سعر التكلفة- موضحة أن نظيرتها في القطاع الخاص، بنفس مستوى التشطيب الكامل؛ تُباع بضعف السعر على الأقل.

وأشارت إلى تخصيص الصندوق منذ إطلاقه 640 ألف وحدة، منوهة أن الإعلان الأخير «سكن لكل المصريين» يتضمن 80 ألف وحدة؛ سيجري تخصيصها الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري، والمتبقي منها بعد 3 سنوات.

وأضافت أن تسليم وحدات إعلان 2021 بدأ في عام 2024، لافتة إلى تسليم حوالي 50 ألف وحدة، على أن يجري تسليم 150 ألف وحدة خلال 2025 والعام المقبل.