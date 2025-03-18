محافظ القاهرة يكرم الفائزين بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة أوائل الطلبة للعام الدراسة 2024 - 2025

كرم الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة فريق محافظة القاهرة الفائز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة أوائل الطلبة للعام الدراسة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥.

ومنح محافظ القاهرة أفراد الفريق المكون من ٤ طلاب وطالبتين من طلبة المدارس الثانوية هدايا عبارة عن ساعات سمارت، وشهادات تقدير، متمنيًا لهم دوام التفوق.

وقال إن الفريق يضم حمزة منير محمود من مدرسة أملاك ٣ ث بنين بإدارة السلام التعليمية، ومنة الله زكريا مصطفي ، وجنة هشام سيد من مدرسة العهد الجديد الثانوية بإدارة السلام التعليمية، وكريم محمد عبدالفتاح، ومحمد عصام حافظ، وأحمد عاطف محمد محمد من مدرسة متفوقين عين شمس الثانوية بنين بإدارة عين شمس التعليمية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن تفوق أبناءنا الطلاب يأتى بتوفيق من الله عز وجل أولًا، ثم نتيجة مذاكرتهم ومثابرتهم وجهدهم، كما أنه يأتي نتيجة لتفاني أسرهم الكريمة في رعايتهم لهم ، وتوفير الظروف المناسبة للدراسة، إضافة إلى كونه ثمرة إخلاص معلميهم في أداء عملهم، مشيدا بجهود المدرسين الذين أشرفوا على تدريب الطلاب ورافقوهم طوال مدة المسابقة.