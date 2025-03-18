أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، السكان بإخلاء عدد من المناطق في شرق غزة بعد موجة من الهجمات الجوية على القطاع، داعيا السكان إلى إخلاء أحياء بيت حانون وخربة خزاعة وعبسان الكبيرة والجديدة شرقي قطاع غزة.

ودعى المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس" سكان مناطق بيت حانون وخربة خزاعة وعبسان الكبيرة والجديدة إلى إخلائها، مؤكدا أن الجيش "بدأ هجوما قويا ضد المنظمات الإرهابية، وإن هذه المناطق تعتبر مناطق قتال خطرة".

وشهدت بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، حركة نزوح جماعية للمواطنين باتجاه بلدة جباليا، بحثًا عن ملاذ آمن، تزامنا مع استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على القطاع- حسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

ويأتي ذلك وسط مخاوف من تصاعد عمليات القصف والدمار والقتل، خاصة بعد مطالبة قوات الاحتلال، المواطنين بإخلاء بيت حانون شمال قطاع غزة، وخربة خزاعة وعبسان الكبيرة والجديدة جنوبا، إلى مناطق غرب مدينة غزة، ومواصي خان يونس.

وكانت قوات الاحتلال، قد استأنفت عدوانها على قطاع غزة، فجرا، بعد توقف لأكثر من شهرين، بشن سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع فجر اليوم.

وأعلنت مصادر طبية، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، إلى 326 شهيدا.

وأوضحت المصادر الطبية، أن 326 شهيدا معظمهم من الأطفال والنساء، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة حتى اللحظة، وأصيب 660 مواطنا، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.

وأعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية في بيان أنها أصدرت تعليمات للجيش باستهداف حماس في مختلف أنحاء قطاع غزة، حيث قال نتنياهو إنه أصدر تعليمات للجيش باتخاذ "إجراء قوي" ضد حماس في غزة ردا على رفض الحركة إطلاق سراح المحتجزين ورفضها كل مقترحات وقف إطلاق النار، وفق زعمه.