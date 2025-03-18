جيش الاحتلال: سلاح الجو اعترض صاروخًا أطلق من اليمن

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.

وقال الجيش في تحديث عبر حسابه بمنصة أكس، إنه بعد تفعيل صفارات الإنذار في النقب الأوسط والجنوبي، اعترض سلاح الجو صاروخا واحدا أطلق من اليمن.

ودأبت جماعة الحوثي اليمنية على تنفيذ هجمات على إسرائيل خلال الحرب على غزة، في حين لم تتبنَ الجماعة هذا الهجوم حتى الآن.

وكانت جماعة الحوثي، قد نددت بالضربات الإسرائيلية العنيفة خلال الليل على قطاع غزة، وتعهدت بتصعيد خطوات المواجهة، وذلك بعدما كانت قد هددت باستئناف عملياتهم ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وقبالة ساحل اليمن.

وقال المجلس السياسي الأعلى للحوثيين في بيان، إن الاحتلال الإسرايئلي يتحمل والجانب الأمريكي يتحملان المسئولية الكاملة عن نقض اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإفشال كل الجهود للانتقال للمرحلة الثانية، وكذا إعادة عسكرة البحار وتوتير الأجواء في المنطقة.

وحذر من أن الجانبين، عليهما تحمل تداعيات وتبعات ذلك مهما كان حجمها.

واستأنف جيش الاحتلال، الحرب على غزة وشن غارات عنيفة أسفرت عن سقوط نحو 420 شهيدًا ومئات المصابين.