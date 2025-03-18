أكد ريكاردو جاريكا، المدير الفني لمنتخب تشيلي اليوم الثلاثاء، أن فريقه في حالة معنوية مرتفعة لمواجهة أي منافس، قبيل المرحلة الأخيرة من تصفيات التأهل إلى مونديال 2026 والتي ستتضمن لقاء باراجواي في أسونسيون ثم استضافة الإكوادور.

وقال جاريكا خلال مؤتمر صحفي: "نحن في حالة معنوية وكروية جيدة، أيا من يكن الفريق الذي سنواجهه، سيتصرف الفريق".

وتعد هاتان المباراتان حاسمتين بالنسبة لـ لا روخا لأنهما ستحددان ما إذا كان الفريق سيبلغ الملحق لأنه يحتل المركز التاسع برصيد 9 نقاط، بفارق 4 نقاط عن بوليفيا صاحبة المركز السابع، آخر المراكز المؤهلة للمونديال، مع تبقي 6 جولات.

وأضاف: "الأهم دائمًا هو الحفاظ على آمالنا حتى اللحظة الأخيرة.. التمسك بالأمل، بينما تصب الحسابات في صالح تشيلي سنكافح حتى الرمق الأخير".

كما كشف المدرب الأرجنتيني أن الضغط في المراحل الأخيرة يؤثر على المنافسين أيضًا، معتبرًا "الوضع صعب بالنسبة للجميع، ليس علينا وحدنا، لذا فإن حصد النقاط من أي موقف بالنسبة لأي فريق حتى لو كان يبدو أفضل منا، شيء صعب للغاية".

وتتصدر الأرجنتين جدول تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 25 نقطة، تليها في الوصافة أوروجواي برصيد 20 نقطة، ثم الإكوادور وكولومبيا في المركزين الثالث والرابع على الترتيب ولدى كل منهما 19 نقطة.

وتأتي البرازيل في المركز الخامس برصيد 18 نقطة، خلفها باراجواي سادسة بـ 17 نقطة، وبوليفيا في المرتبة السابعة بـ 13 نقطة، بعدها فنزويلا في المركز الثامن وبحوزتها 12 نقطة، وتشيلي في المرتبة التاسعة بتسع نقاط، أما بيرو فتتذيل الترتيب بسبع نقاط.