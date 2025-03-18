الأردن: الحرب الإسرائيلية على غزة حرب على الإنسانية

وصف رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، الثلاثاء، الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة بأنها "حرب على الإنسانية"، داعياً المجتمع الدولي إلى ضرورة وقف الحرب التي استأنفتها إسرائيل فجر الثلاثاء، بعد هدنة استمرت نحو شهرين.

وأكد حسان "على ثوابت الأردن الراسخة تجاه القضية الفلسطينية، والمتمثلة في رفض تهجير الفلسطينيين وإيجاد وطن بديل لهم"، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأضاف: "كل المجتمع الدولي يجب أن يكون معنياً بوقف هذا التوحش الذي طال الأطفال والنساء والعزل، واليوم يتمثل في التجويع لغايات التهجير وطرد الشعب الثابت على أرضه.

وأعلنت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة إلى 326 شهيدا، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية.

وأوضحت المصادر الطبية، أن 326 شهيدا معظمهم من الأطفال والنساء، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة حتى اللحظة، وأصيب 660 فلسطينا، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.

وكانت قوات الاحتلال، قد استأنفت عدوانها على قطاع غزة، فجرا، بعد توقف لأكثر من شهرين، بشن سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.