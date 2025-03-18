حماس: الاحتلال الإسرائيلي انقلب على اتفاق وقف إطلاق النار

قالت حركة المقاومة حماس إن الاحتلال الإسرائيلي انقلب على اتفاق وقف إطلاق النار متهربا من التزاماته، وذلك عقب سلسلة الغارات الغادرة التي نفذها في مناطق متفرقة من قطاع غزة فجر اليوم.

وشددت حماس في بيان صحفي نشرته وكالة شهاب الفلسطينية، " التزمنا بالاتفاق حتى آخر لحظة، وحرصنا على استمراره، لكن نتنياهو المأزوم داخليا فضّل إشعال الحرب من جديد"، ونددت باستمرار الاحتلال في ارتكاب المجازر بحق أهلنا في غزة، وسط صمت دولي مخزٍ.

وأكد حماس أنه لا صحة للإدعاءات التي أطلقها الاحتلال بشأن وجود تحضيرات من المقاومة لشن هجوم على قواته.

وأوضحت أن هذه الادعاءات مجرد ذرائع واهية لتبرير عودته للحرب وتصعيد عدوانه الدموي، ومحاولة تضليل الرأي العام وخلق مبررات زائفة لتغطية قراره المسبق باستئناف الإبادة الجماعية.

وكانت قوات الاحتلال، قد استأنفت عدوانها على قطاع غزة، فجرا، بعد توقف لأكثر من شهرين، بشن سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع فجر اليوم.

وأعلنت مصادر طبية، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، إلى 326 شهيدا.

وأوضحت المصادر الطبية، أن 326 شهيدا معظمهم من الأطفال والنساء، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة حتى اللحظة، وأصيب 660 مواطنا، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.